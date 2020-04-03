В Донецкой области будут судить группу, которая занималась нелегальными перевозками пассажиров с ОРЛО на территорию РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Донецкой области будут судить пятерых злоумышленников, которые организовали нелегальную перевозку пассажиров с временно оккупированных территорий на территорию РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины ", - сказано в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что на протяжении 2014-2018 годов 5 жителей Луганской области осуществляли незаконные автобусные перевозки лиц с временно оккупированной территории Луганской области к населенным пунктам Украины и в обратном направлении через закрытый международный пункт пропуска "Изварино" на территорию Российской Федерации. Пассажирам услуги нелегальных перевозчиков обходились в 1000 грн за 1 место.
Злоумышленникам грозит от 7 до 9 лет за решеткой с конфискацией имущества.
Напомним, правоохранители заблокировали механизм незаконных пассажирских перевозок через государственную границу Украины с временно оккупированных территорий Луганской области.