В Донецкой области будут судить группу, которая занималась нелегальными перевозками пассажиров с ОРЛО на территорию РФ

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 67432 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 79716 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 92947 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 90608 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105046 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 89246 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103153 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105992 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131027 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130340 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Донецкой области будут судить группу, которая занималась нелегальными перевозками пассажиров с ОРЛО на территорию РФ

В Донецкой области будут судить группу, которая занималась нелегальными перевозками пассажиров с ОРЛО на территорию РФ

Киев  •  УНН

 • 14306 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Донецкой области будут судить пятерых злоумышленников, которые организовали нелегальную перевозку пассажиров с временно оккупированных территорий на территорию РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины ", - сказано в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что на протяжении 2014-2018 годов 5 жителей Луганской области осуществляли незаконные автобусные перевозки лиц с временно оккупированной территории Луганской области к населенным пунктам Украины и в обратном направлении через закрытый международный пункт пропуска "Изварино" на территорию Российской Федерации. Пассажирам услуги нелегальных перевозчиков обходились в 1000 грн за 1 место.

Злоумышленникам грозит от 7 до 9 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители заблокировали механизм незаконных пассажирских перевозок через государственную границу Украины с временно оккупированных территорий Луганской области.

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