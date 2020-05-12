На Донеччині посадовець привласнив півмільйона бюджетних коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. На Донеччині повідомили про підозру посадовій особі приватного підприємства, яка привласнила півмільйона бюджетних коштів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
"Повідомлено про підозру ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України місцевому жителю, який привласнив кошти державного підприємства", - сказано у повідомленні.
Досудовим розслідувань встановлено, що у 2015 році між ДП "Маріупольський морський торговельний порт" та приватним підприємством укладено договір на поставку сортового металопрокату загальною вартістю понад 2,4 млн грн.
Зазначається, що однак постачальник відвантажив замовнику металопрокат, який не відповідає наданим сертифікатам якості, а натомість отримавши на свій рахунок грошові кошти у розмірі понад 500 тис. грн.
Отримавши плату за товар, директор підприємства-постачальника, з метою уникнення кримінальної відповідальності, перерахував гроші на рахунки різних приватних підприємств-контрагентів.
Досудове розслідування у провадженні триває.
Нагадаємо, на Хмельниччині розпочато кримінальне провадження за фактом завищення на півмільйона гривень вартості медичного обладнання під час процедури державної закупівлі.