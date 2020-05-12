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В Донецкой области чиновник присвоил полмиллиона бюджетных средств

Киев • УНН

 • 12980 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. В Донецкой области сообщили о подозрении должностному лицу частного предприятия, присвоившему полмиллиона бюджетных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

В Донецкой области чиновник присвоил полмиллиона бюджетных средств

"Сообщено о подозрении ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 209 УК Украины местному жителю, который присвоил средства государственного предприятия", - сказано в сообщении.

Досудебным расследований установлено, что в 2015 году между ГП "Мариупольский морской торговый порт" и частным предприятием заключен договор на поставку сортового металлопроката общей стоимостью более 2,4 млн грн.

Отмечается, что однако поставщик отгрузил заказчику металлопрокат, который не соответствует предоставленным сертификатам качества, а взамен получив на свой счет денежные средства в размере более 500 тыс. грн.

Получив плату за товар, директор предприятия-поставщика, с целью избежания уголовной ответственности, перечислил деньги на счета различных частных предприятий-контрагентов.

Досудебное расследование в производстве продолжается.

Напомним, в Хмельницкой области начато уголовное производство по факту завышения на полмиллиона гривен стоимости медицинского оборудования во время процедуры государственных закупок.

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