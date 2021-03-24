На Донеччині поліцейському оголошено про підозру за побиття 12-річного

Деталі

Правоохоронцю, що застосував силу до 12-річного хлопчика під час виконання своїх робочих обов’язків, оголосили про підозру за побиття малолітнього. В наслідок ганебних дій поліцейського, дитина отримала легкі тілесні ушкодження.

“За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури поліцейському батальйона патрульної поліції в містах Краматорськ та Слов’янськ УПП в Донецькій області повідомлено про підозру у перевищенні влади або службових повноважень (ч. 2 ст. 365 КК України)”, — зазначає пресслужба прокуратури

16 лютого 2020 року поліцейський на службовому автомобілі приїхав на місце аварії у місті Краматорськ для розслідування події. 12-річний хлопець був пасажиром одного із транспортів, які спричинили ДТП, проте під час документального оформлення аварії, малолітній вирішив піти додому. Правоохоронець аби затримати дитину, застосував спеціальні прийоми боротьби рукопашного бою. Внаслідок дій поліцейського, 12-річний отримав легкі тілесні ушкодження.

Досудове розслідування триває.

Доповнення

Нещодавно у столичному супермаркеті охоронець побив жінку, яка не одягнула маску. За це чоловіка звільнили, а його керівника зняли з посади.