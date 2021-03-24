В Донецкой области полицейскому объявлено о подозрении за избиение 12-летнего
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Донецкой области полицейскому объявили о подозрении за избиение 12-летнего мальчика. В феврале прошлого года мужчина пытался остановить несовершеннолетнего, когда тот решил пойти домой с места ДТП. Таким образом применил силу к ребенку. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает УНН.
Детали
Полицейскому, применившему силу к 12-летнему мальчику во время выполнения своих рабочих обязанностей, объявили о подозрении за избиение малолетнего. В результате позорных действий полицейского, ребенок получил легкие телесные повреждения.
“Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры полицейскому батальона патрульной полиции в городах Краматорск и Славянск УПП в Донецкой области сообщено о подозрении в превышении власти или служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 УК Украины)”, — отмечает пресс-служба прокуратуры
16 февраля 2020 года полицейский на служебном автомобиле приехал на место аварии в городе Краматорск для расследования происшествия. 12-летний парень был пассажиром одного из транспортов, повлекших ДТП, однако во время документального оформления аварии, мололетний решил пойти домой. Полицейский чтобы задержать ребенка, применил специальные приемы борьбы рукопашного боя. В результате действий полицейского, 12-летний получил легкие телесные повреждения.
Досудебное расследование продолжается.
Дополнение
Недавно в столичном супермаркете охранник избил женщину, которая не надела маску. За это мужчину уволили, а его руководителя сняли с должности.