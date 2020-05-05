На Донеччині правоохоронець заявив на іншого через обстріл автомобіля
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У місті Покровську Донецької області правоохоронець під час служби нібито обстріляв автомобіль поліцейського. Наразі ситуація розслідується. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Оперуповноважений Покровського відділу поліції заявив, що 1 травня правоохоронець, обличчя якого було приховане маскою, стріляв у напрямку його автомобіля, на якому він рухався проїжджою частиною. У результаті пострілом було пошкоджене переднє скло авто з пасажирського боку.
Як стало відомо УНН, ТУ Державного бюро розслідувань, розташоване у Краматорську, прийняло заяву поліцейського та розпочало розслідування. Водночас з’ясувалося, що в день інциденту співробітниками цього ж ТУ ДБР проводили слідчі дії у Покровську, і серед фігурантів, у яких проводилися обшуки, значиться і оперуповноважений, а автомобіль був вилучений в межах проведених слідчих дій.
Нагадаємо, у Львові невідомі стріляли в автомобіль волонтера.