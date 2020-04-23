У Львові невідомі стріляли в автомобіль волонтера
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 23 квітня. УНН. Сьогодні невідомі вистрелили у автомобіль волонтера, що допомагає потребуючим в умовах карантину. Про це УНН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
“Хлопець виїжджав з гуртожитку, повертав на Зелену (біля „Львівводоканалу“). В повороті хтось з пішоходів чи з автомобіля, наразі невідомо, вистрелив у заднє ліве бокове скло. Куля зробила діру, скло тріснуло, але не розбилось. Хлопець не постраждав, тому одразу викликав поліцію.
Наразі правоохоронці ще не встановили, з якої саме зброї було зроблено постріл. Зараз на місці працює оперативна служба, слідчі, які опитують людей довкола, шукають камери довкола”, — розповів Олександр Николяк, начальник управління молодіжної політики ЛМР.
Зазначимо, що хлопець є волонтером, розвозить продуктові набори для потребуючих.
Нагадаємо, у Львові під час стрілянини вбили 49-річного чоловіка.