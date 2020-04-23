Во Львове неизвестные стреляли в автомобиль волонтера
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 апреля. УНН. Сегодня неизвестные выстрелили в автомобиль волонтера, который помогает нуждающимся в условиях карантина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
"Парень выезжал из общежития, поворачивал на Зеленую (возле "Львовводоканала"). В повороте кто-то из пешеходов или из автомобиля, пока неизвестно, выстрелил в заднее левое боковое стекло. Пуля сделала дыру, стекло треснуло, но не разбилось. Парень не пострадал, поэтому сразу вызвал полицию.
Сейчас правоохранители еще не установили, с какого именно оружия был произведен выстрел. Сейчас на месте работает оперативная служба, следователи, опрашивают людей вокруг, ищут камеры вокруг", - рассказал Александр Николяк, начальник управления молодежной политики Львовского горсовета.
Отметим, что парень является волонтером, развозит продуктовые наборы для нуждающихся.
Напомним, во Львове во время стрельбы убили 49-летнего мужчину.