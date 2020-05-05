В Донецкой области правоохранитель заявил на другого из-за обстрела автомобиля

Оперуполномоченный Покровского отдела полиции заявил, что 1 мая правоохранитель, лицо которого было скрыто маской, стрелял в направлении его автомобиля, на котором он двигался по проезжей части. В результате выстрелом було повреждено переднее стекло автомобиля с пассажирской стороны.

Как стало известно УНН, ТУ Государственного бюро расследований, расположенное в Краматорске, приняло заявление полицейского и начало расследование. Попутно выяснилось, что в день инцидента сотрудниками этого же ТУ ГБР проводились следственные действия в Покровске, и среди фигурантов, у которых проводились обыски, числится и оперуполномоченный, а автомобиль был изъят в рамках проводимых следственных действий.

Напомним, во Львове неизвестные стреляли в автомобиль волонтера.