На Донеччині на території військового аеродрому виявлено людські рештки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. На території військового аеродрому в Донецькій області військові виявили людські рештки. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Військові повідомили до поліції, що на території летовища виявлено людський череп.
Знайжені рештки направлено на судово-медичну експертизу.
Правоохоронці розпочали досудове розсідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Як повідомляв УНН, на Донеччині на краю села виявлено людський череп.