В Донецкой области на территории Военная аэродрома обнаружены человеческие останки

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 16439 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 28612 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 46091 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 49148 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 69037 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 71162 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100782 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105244 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130479 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130171 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

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4 марта, 18:57 • 105254 просмотра
Актуальное
В Донецкой области на территории Военная аэродрома обнаружены человеческие останки

В Донецкой области на территории Военная аэродрома обнаружены человеческие останки

Киев  •  УНН

 • 12776 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. На территории военного аэродрома в Донецкой области военные обнаружили человеческие останки. Об этом сообщили правоохранители.

Военные сообщили в полицию, что на территории аэропорта обнаружено человеческий череп.

Знайжени остатки направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Правоохранители начали досудебное розсидування по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Как сообщал УНН, в Донецкой области на краю села обнаружено человеческий череп.

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