В Донецкой области на территории Военная аэродрома обнаружены человеческие останки
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. На территории военного аэродрома в Донецкой области военные обнаружили человеческие останки. Об этом сообщили правоохранители.
Военные сообщили в полицию, что на территории аэропорта обнаружено человеческий череп.
Знайжени остатки направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Правоохранители начали досудебное розсидування по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Как сообщал УНН, в Донецкой области на краю села обнаружено человеческий череп.