На Донеччині на краю села виявлено людський череп
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. На краю села Іверське, що в Донецькій області, виявлено людський череп. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Поряд з черепом також знайдені фрагменти кісток людини. Попередній огляд видимих слідів ушкоджень на кістах не виявив.
Водночас виявлені обривки одягу, ймовірно чоловічого. Рештки спрямовані на проведення експертизи.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство). Наразі встановлюється особа покійного та причини смерті.
Як повідомляв УНН, в Одесі затримали громадянина Молдови, розшукуваного через Інтерпол