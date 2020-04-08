В Донецкой области на краю села обнаружен человеческий череп
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. На краю села Иверское, что в Донецкой области, обнаружен человеческий череп. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Наряду с черепом также найдены фрагменты костей человека. Предварительный осмотр видимых следов повреждений на костях не обнаружил.
В то же время обнаружены обрывки одежды, вероятно мужской. Остатки направлены на проведение экспертизы.
Правоохранители начали досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Сейчас устанавливается личность покойного и причины смерти.
Как сообщал УНН, в Одессе задержали гражданина Молдовы, разыскиваемого через Интерпол