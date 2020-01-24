На Донеччині на залізничній станції виявили вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У Донецькій області правоохоронці попередили вибух на залізничній станції. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
Бійці полку патрульної служби поліції особливого призначення "Київ" ГУНП у місті Києві з 2014 року несуть службу у зоні проведення Операції Об’єднаних Сил на Сході України.
Під час патрулювання на залізничній станції селища Верхньоторецьке, що у Донецькій області, працівники полку виявили підозрілий пристрій з кількох металевих модулів. Невстановлені контейнери із речовиною, схожою на пластид, лежали неподалік від головного входу до вокзалу.
За інформацією командира полку патрульної служби поліції особливого призначення "Київ" Віталія Сатаренка, співробітники негайно огородили небезпечну знахідку та прилеглу територію по периметру, виставили охорону та повідомили про подію у відповідні служби.
Після ретельного вивчення предметів працівники державної служби з надзвичайних ситуацій провели розмінування, під час якого під модулями додатково виявили 30-мм артилерійський снаряд, після чого все вилучили для подальшого знешкодження.
Нагадаємо, у Житомирі біля сміттєвих баків виявили дві реактивні протитанкові гранати та гранатомети.