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В Донецкой области на железнодорожной станции обнаружили взрывчатку

Киев • УНН

 • 11188 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В Донецкой области правоохранители предупредили взрыв на железнодорожной станции. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В Донецкой области на железнодорожной станции обнаружили взрывчатку

Бойцы полка патрульной службы полиции особого назначения "Киев" ГУНП в Киеве с 2014 года несут службу в зоне проведения операции Объединенных сил на Востоке Украины.

Во время патрулирования на железнодорожной станции поселка Верхнеторецкое, что в Донецкой области, сотрудники полка обнаружили подозрительное устройство из нескольких металлических модулей. Неустановленные контейнеры с веществом, похожим на пластид, лежали неподалеку от главного входа на вокзал.

По информации командира полка патрульной службы полиции особого назначения "Киев" Виталия Сатаренко, сотрудники немедленно огородили опасную находку и прилегающую территорию по периметру, выставили охрану и сообщили о происшествии в соответствующие службы.

После тщательного изучения предметов сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели разминирование, во время которого под модулями дополнительно обнаружили 30-мм артиллерийский снаряд, после чего все изъяли для дальнейшего обезвреживания.

Напомним, в Житомире возле мусорных баков обнаружили две реактивные противотанковые гранаты и гранатометы.

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