На Донеччині маршрутка на смерть збила жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У місті Краматорськ Донецької області внаслідок наїзду маршрутного автобусу загинула 37-річна жінка. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
ДТП сталася вчора, 22 січня, близько 18.40 біля автовокзалу в Краматорську. Автобус здійснював рейс Добропілля-Слов’янськ.
Водій міжміської маршрутки збив жінку-пішохода, яка переходила дорогу в невстановленому місці. 37-річна краматорчанка загинула на місці.
Під час аварії в салоні перебували двоє пасажирів, вони не постраждали.
Слідчими обласного главку поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило смерть потерпілого).
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у центрі Одеси поліцейський скоїв наїзд на жінку з дитиною.