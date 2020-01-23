В Донецкой области маршрутка насмерть сбила женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В городе Краматорск Донецкой области в результате наезда маршрутного автобуса погибла 37-летняя женщина. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
ДТП произошло вчера, 22 января, около 18.40 возле автовокзала в Краматорске. Автобус осуществлял рейс Доброполье-Славянск.
Водитель междугородной маршрутки сбил женщину-пешехода, которая переходила дорогу в неустановленном месте. 37-летняя краматорчанка погибла на месте.
Во время аварии в салоне находились двое пассажиров, они не пострадали.
Следователями областного главка полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в центре Одессы полицейский совершил наезд на женщину с ребенком.