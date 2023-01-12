На Донеччині гучно вздовж усього фронту, у Соледарі інтенсивні обстріли - ОВА

КИЇВ. 12 січня. УНН. Донецьку область російські війська обстрілюють вздовж усієї лінії фронту, у Соледарі тривають інтенсивні обстріли. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у четвер, 12 січня, у Telegram, пише УНН.