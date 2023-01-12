На Донеччині гучно вздовж усього фронту, у Соледарі інтенсивні обстріли - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Донецьку область російські війська обстрілюють вздовж усієї лінії фронту, у Соледарі тривають інтенсивні обстріли. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у четвер, 12 січня, у Telegram, пише УНН.
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"Уночі та вранці тривали обстріли вздовж усієї лінії фронту", - повідомив Кириленко і розповів про ситуацію за напрямками:
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- На Волноваському напрямку росіяни обстріляли Вугледар - пошкодили 6 будинків. Також під вогонь потрапили околиці Новоукраїнки та Богоявленки - без жертв.
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- На Донецькому напрямку впродовж доби відбувалися обстріли Курахівської громади. У Кураховому росіяни поцілили в адмінбудівлю, 3 багатоповерхівки та на територію підприємства. У Курахівці пошкодили двоповерхівку та приватний будинок. Зранку розпочався новий обстріл Курахового - його наслідки ще належить встановити. Крім того, вночі зафіксовано обстріли Мар'їнки, Авдіївки та околиць Очеретинської громади.
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- На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Парасковіївці Соледарської громади. У Соледарі тривають інтенсивні обстріли. Напередодні вдень під обстріл потрапила Костянтинівська громада - пошкоджено дорогу, без жертв.
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- На Лисичанському напрямку зруйновано 3 будинки у Лимані, зафіксовано обстріли Сіверська. Без постраждалих.
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Доповнення
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