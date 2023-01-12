В Донецкой области громко вдоль всего фронта, в Соледаре интенсивные обстрелы - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Донецкую область российские войска обстреливают вдоль всей линии фронта, в Соледаре продолжаются интенсивные обстрелы. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в четверг, 12 января, в Telegram, пишет УНН.
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"Ночью и утром продолжались обстрелы вдоль всей линии фронта", - сообщил Кириленко и рассказал о ситуации по направлениям:
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- На Волновахском направлении россияне обстреляли Угледар - повредили 6 домов. Также под огонь попали окрестности Новоукраинки и Богоявленки - без жертв.
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- На Донецком направлении в течение суток происходили обстрелы Кураховской громады. В Курахово россияне попали в админздание, 3 многоэтажки и на территорию предприятия. В Кураховке повредили двухэтажку и частный дом. Утром начался новый обстрел Курахово - его последствия еще предстоит установить. Кроме того, ночью зафиксированы обстрелы Марьинки, Авдеевки и окрестностей Очеретинской громады.
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- На Горловском направлении 1 человек погиб в Парасковиевке Соледарской громады. В Соледаре продолжаются интенсивные обстрелы. Накануне днем под обстрел попала Константиновская громада - повреждена дорога, без жертв.
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- На Лисичанском направлении разрушены 3 дома в Лимане, зафиксированы обстрелы Северска. Без пострадавших.
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Дополнение
Силы обороны отбили атаки рашистов в районе 12 населённых пунктов Донбасса.