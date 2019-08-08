На Донеччині гірники заблокувати автошлях через невиплату зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. На Донеччині гірники “Курахівської” шахти заблокували автошлях до Запоріжжя та Маріуполя та вимагають щоб їм виплатили зарплату. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Розпочате ще зранку блокування автошляху до Запоріжжя та Маріуполя шахтарями „Курахівської“ продовжується й зараз. Мітингарі мають намір протестувати до тих пір, поки не отримають зароблених коштів. Зараз гірники шахти „Курахівська“ заблокували перехрестя доріг у селищі Цукурине”, — написав Волинець.
Нагадаємо, станом на сьогодні шахтарям Львівської області в повному обсязі виплатили зарплату за червень.