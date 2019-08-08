В Донецкой области горняки заблокировать автодорогу из-за невыплаты зарплаты
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Донецкой области горняки “Кураховской” шахты заблокировали автодорогу в Запорожье и Мариуполя и требуют, чтобы им выплатили зарплату. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Начатое еще утром блокирование автодороги в Запорожье и Мариуполя шахтерами „Кураховской“ продолжается и сейчас. Митингующие намерены протестовать до тех пор, пока не получат заработанных средств. Сейчас горняки шахты „Кураховская“ заблокировали перекресток дорог в поселке Цукурино”, — написал Волынец.
Напомним, на сегодня шахтерам Львовской области в полном объеме выплатили зарплату за июнь.