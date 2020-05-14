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На Донеччині COVID-19 виявили у медика

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. У Маріуполі Донецької області за минулу добу на COVID-19 захворів один медик. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає УНН.

На Донеччині COVID-19 виявили у медика

Кириленко повідомляє, що 15 нових випадків коронавірусної хвороби лабораторно підтверджено на Донеччині протягом минулої доби: 11 - у Маріуполі, 2 - у Слов'янську та по одному - в Мар'їнському районі і Черкаській ОТГ.

"Серед виявлених інфікованих у Маріуполі - 8 чоловіків (83, 18, 58, 77, 49, 15, 25 та 56 років) та 3 жінки (78, 72, 20 років). Серед маріупольських хворих - один медик", - написав він.

Нагадаємо, у Донецькій області станом на вечір 13 травня зафіксовано 15 нових випадків коронавірусної інфекції COVID-19. Четверо інфікованих прибули з Росії.

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