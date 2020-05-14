В Донецкой области COVID-19 обнаружили у медика

Кириленко сообщает, что 15 новых случаев коронавирусной болезни лабораторно подтверждено в Донецкой области за прошедшие сутки: 11 - в Мариуполе, 2 - в Славянске и по одному - в Марьинском районе и Черкасской ОТО.

"Среди выявленных инфицированных в Мариуполе - 8 мужчин (83, 18, 58, 77, 49, 15, 25 и 56 лет) и 3 женщины (78, 72, 20 лет). Среди мариупольских больных - один медик", - написал он.

Напомним, в Донецкой области по состоянию на вечер 13 мая было зафиксировано 15 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Четверо инфицированных прибыли из России.



