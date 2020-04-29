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На Донеччині чоловік планував продати бойові гранати

На Донеччині чоловік планував продати бойові гранати

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. На Донеччині у 36-річного чоловіка було виявлено 3 бойові гранати та фрагменти гранатомета, які він планував продати. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

“Учора, в рамках кримінального провадження...в одному з приватних будинків в місті Дружківка, що на Донеччині, виявлено у 36-річного місцевого мешканця три осколкових гранати типу РГД-5 та Ф-1 разом із запалами УЗРГМ. Також під час проведення обшуку у помешканні були знайдені бойові фрагменти гранатомета”, — сказано у повідомленні.

Оперативники з’ясували, що місцевий житель намагався продати свій небезпечний “товар”.

Виявлені за місцем проживання зловмисника предмети прикордонники передали представникам вибухотехнічної служби для проведення відповідних експертиз. Кримінально-процесуальні заходи тривають.

Нагадаємо, у Херсоні затримали 46-річного чоловіка, який намагався за 300 доларів продати гранатомет.

Українські Національні Новини

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