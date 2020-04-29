В Донецкой области мужчина планировал продать боевые гранаты
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Донецкой области у 36-летнего мужчины было обнаружено 3 боевые гранаты и фрагменты гранатомета, которые он планировал продать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
“Вчера, в рамках уголовного производства... в одном из частных домов в городе Дружковка, Донецкой области, выявлено у 36-летнего местного жителя три осколочных гранаты типа РГД-5 и Ф-1 вместе с запалами УЗРГМ. Также во время проведения обыска в квартире были найдены боевые фрагменты гранатомета”, — говорится в сообщении.
Оперативники выяснили, что местный житель пытался продать свой опасный “товар”.
Выявленные по месту жительства злоумышленника предметы пограничники передали представителям взрывотехнической службы для проведения соответствующих экспертиз. Уголовно-процессуальные меры продолжаются.
Напомним, в Херсоне задержали 46-летнего мужчину, который пытался за 300 долларов продать гранатомет.