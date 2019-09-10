На Донеччині чоловік насадив на вила молодика, який переплутав будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Поліцейські Селидівського відділення поліції затримали підозрюваного, який мало не вбив чоловіка. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Донецької області, передає УНН.
Повідомляється, що мешканець села Гостре під час непорозуміння з молодиком вдарив його вилами, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
“До чергової частини Селидівського відділення поліції надійшло повідомлення від працівників міської лікарні про те, що до них госпіталізовано 20-річного мешканця м. Гірник з проникаючим пораненням грудної клітини”, — повідомили у поліції.
Також у повідомленні сказано, що співробітники слідчо-оперативної групи встановили, що вночі нетверезий потерпілий хотів прийти в гості до свого товариша, однак помилився адресою і зайшов на територію приватного домоволодіння 37-річного чоловіка. Між хазяїном та молодиком виник конфлікт, під час якого власник оселі вдарив непроханого гостя вилами.
“За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 „Умисне тяжке тілесне ушкодження“ Кримінального кодексу України. Таким чином правопорушник може відправитися за грати на строк до 8 років. Триває досудове розслідування”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, поліція Житомира затримала одного з організаторів нападу на поліцію охорони.