В Донецкой области мужчина насадил на вила молодого человека, который перепутал дома
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Полицейские Селидовского отделения полиции задержали подозреваемого, который чуть не убил человека. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области, передает УНН.
Сообщается, что житель села Острое во время недоразумения с молодым парнем ударил его вилами, вызвав тяжелые телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное производство.
“В дежурную часть Селидовского отделения полиции поступило сообщение от работников городской больницы о том, что к ним госпитализированы 20-летнего жителя г. Горняк с проникающим ранением грудной клетки”, — сообщили в полиции.
Также в сообщении сказано, что сотрудники следственно-оперативной группы установили, что ночью нетрезвый пострадавший хотел прийти в гости к своему товарищу, однако ошибся адресом и зашел на территорию частного домовладения 37-летнего мужчины. Между хозяином и молодым парнем возник конфликт, в ходе которого владелец дома ударил незваного гостя вилами.
“По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 „Умышленное тяжкое телесное повреждение“ Уголовного кодекса Украины. Таким образом правонарушитель может отправиться за решетку на срок до 8 лет. Продолжается досудебное расследование”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, полиция Житомира задержала одного из организаторов нападения на полицию охраны.