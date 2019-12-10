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На Донеччині 18-річному юнаку оголосили про підозру в зґвалтуванні малолітньої

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Слов’янська прокуратура оголосила про підозру 18-річному у зґвалтуванні 12-річної дівчинки. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

“Слов’янською місцевою прокуратурою 18-річному місцевому мешканцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 152 КК України, а саме зґвалтування, вчиненого щодо особи, яка не досягла чотирнадцятирічного віку, незалежно від її добровільної згоди”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що досудовим розслідуванням встановлено, що 8 грудня 2019 року хлопець, перебуваючи із знайомою 12-річною дівчинкою в салоні автомобіля, що належить його родичу, та достовірно знаючи вік вказаної особи, запропонував їй вступити з ним у статеві відносини та, отримавши добровільну згоду, вчинив щодо неї дії сексуального характеру.

Також вказано, що на даний час вирішується питання про обрання юнакові міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Київщині затримали чоловіка за зґвалтування 14-річної племінниці.

Українські Національні Новини

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