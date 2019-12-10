В Донецкой области 18-летнему юноше объявили о подозрении в изнасиловании малолетней

"Славянской местной прокуратурой 18-летнему местному жителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 УК Украины, а именно изнасилования, совершенного в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, независимо от его добровольного согласия", - говорится в сообщении.

Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что 8 декабря 2019 года парень, находясь со знакомой 12-летней девочкой в салоне автомобиля, принадлежащего его родственнику, и достоверно зная возраст указанного лица, предложил ей вступить с ним в половые отношения и, получив добровольное согласие, совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Также указано, что в настоящее время решается вопрос об избрании юноше меры пресечения.

Напомним, в Киевской области задержали мужчину за изнасилование 14-летней племянницы.