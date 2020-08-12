На Донбасі жінка намагалась пронести на окуповану територію гаджетів на понад 400 тис. гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. На КПВВ "Станиця Луганська" жінка намагалася пронести на тимчасово-окуповану територію 99 телефонів, ціна яких понад 400 тис. грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"У КПВВ "Станиця Луганська" прикордонники виявили ґаджети на понад 400 тисяч гривень. Партію товарів, які незаконно намагалася перемістити через лінію розмежування громадянка України, виявили прикордонники Луганського загону", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що жінка прямувала на вихід до тимчасово окупованої території. Під час перевірки прикордонники виявили пакунки з мобільними телефонами у кількості 99 штук.
"Стосовно громадянки складено протокол за ч. 1 ст. 204-3 КУпАП "Порушення порядку переміщення товарів у район або з району проведення ООС. Телефони вилучено встановленим порядком. Загальна сума оцінки ґаджетів склала понад 400 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у липні російські прикордонники почали штрафувати жителів окупованого Криму через спробу перетнути КПВВ на адмінмежі за паспортом громадянина України.