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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 100434 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 13:25 • 106058 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125976 просмотра

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4 марта, 10:59 • 100904 просмотра

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На Донбассе женщина пыталась пронести на оккупированную территорию гаджетов на более 400 тыс. гривен

На Донбассе женщина пыталась пронести на оккупированную территорию гаджетов на более 400 тыс. гривен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. На КПВВ "Станица Луганская" женщина пыталась пронести на временно-оккупированную территорию 99 телефонов, цена которых более 400 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"На КПВВ "Станица Луганская" пограничники обнаружили гаджетов на более чем 400 тысяч гривен. Партию товаров, которые незаконно пыталась переместить через линию разграничения гражданка Украины, обнаружили пограничники Луганского отряда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина направлялась на выход во временно оккупированную территорию. Во время проверки пограничники обнаружили пакеты с мобильными телефонами в количестве 99 штук.

"Относительно гражданки составлен протокол по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП "Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения ООС. Телефоны изъяты в установленном порядке. Общая сумма оценки гаджетов составила более 400 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле российские пограничники начали штрафовать жителей оккупированного Крыма из-за попытки пересечь КПВВ на админчерте за паспортом гражданина Украины.

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