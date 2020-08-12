На Донбассе женщина пыталась пронести на оккупированную территорию гаджетов на более 400 тыс. гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. На КПВВ "Станица Луганская" женщина пыталась пронести на временно-оккупированную территорию 99 телефонов, цена которых более 400 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"На КПВВ "Станица Луганская" пограничники обнаружили гаджетов на более чем 400 тысяч гривен. Партию товаров, которые незаконно пыталась переместить через линию разграничения гражданка Украины, обнаружили пограничники Луганского отряда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина направлялась на выход во временно оккупированную территорию. Во время проверки пограничники обнаружили пакеты с мобильными телефонами в количестве 99 штук.
"Относительно гражданки составлен протокол по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП "Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения ООС. Телефоны изъяты в установленном порядке. Общая сумма оценки гаджетов составила более 400 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Напомним, в июле российские пограничники начали штрафовать жителей оккупированного Крыма из-за попытки пересечь КПВВ на админчерте за паспортом гражданина Украины.