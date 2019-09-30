На Донбасі зафіксовано вісім ворожих обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. З початку цієї доби в зоні проведення операції Об’єднаних сил російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню, передає УНН із посиланням на зведення пресцентру штабу ООС.
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме двічі неподалік Водяного з напрямків Пікузів та Ужівки – з мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – зі стрілецької зброї; неподалік Опитного з напрямку Спартака – зі стрілецької зброї; поблизу Новомихайлівки з напрямку Сигнального – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил, а саме в районі Зайцевого – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї; поблизу Шумів з напрямку "Шахта 6-7" – з міномета калібру 82 мм та автоматичного гранатомета; неподалік Новозванівки з напрямку Калинового – зі станкового протитанкового гранатомета.
"Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - проінформували у штабі ООС.
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Нагадаємо, 29 вересня бойовики 26 разів порушили режим припинення вогню.