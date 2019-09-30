На Донбассе зафиксировано восемь вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. С начала этих суток в зоне проведения операции Объединенных сил российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, передает УНН со ссылкой на сводку пресс-центра штаба ООС.
"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил, а именно дважды неподалеку Водяного из направлений Пикуз и Ужовки - из минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новотроицкого из направления Докучаевска - из стрелкового оружия; неподалеку Опытного из направления Спартака - из стрелкового оружия; вблизи Новомихайловки из направления Сигнального - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил, а именно в районе Зайцево - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; вблизи Шумов из направления "Шахта 6-7" - из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета; неподалеку Новозвановки из направления Калинового - из станкового противотанкового гранатомета.
"На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - проинформировали в штабе ООС.
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Напомним, 29 сентября боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня.