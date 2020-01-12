На Донбасі зафіксовано два ворожих обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано два ворожих обстрілів. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Михайло Шаравара, передає УНН.
“Від початку поточної доби станом на 12:00, було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків на Луганському напрямку”, — сказав Шаравара.
За його словами, одразу після опівночі, протягом 30 хвилин, з мінометів калібру 82 мм противник обстріляв позиції українських захисників неподалік населеного пункту Новотошківське. Загалом, бойовики випустили 7 мін калібру 82 мм.
“Також, з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів бойовики обстріляли позиції Об’єднаних сил в районі Оріхового”, — розповів Шаравара.
Окрім того, за наявною інформацією, бойових втрат з боку українських військових внаслідок прицільних обстрілів противника немає.
Нагадаємо, 11 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.