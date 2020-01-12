На Донбассе зафиксировано два враждебных обстрелы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано два вражеских обстрелов. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Михаил Шаравара, передает УНН.
“С начала текущих суток по состоянию на 12:00, было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков на Луганском направлении”, — сказал Шаравара.
По его словам, сразу после полуночи, в течение 30 минут, из минометов калибра 82 мм противник обстрелял позиции украинских защитников недалеко от населенного пункта Новотошковское. В общем, боевики выпустили 7 мин калибра 82 мм.
“Также, минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов боевики обстреляли позиции Объединенных сил в районе Орехово”, — рассказал Шаравара.
Кроме того, по имеющейся информации, боевых потерь со стороны украинских военных в результате прицельных обстрелов противника нет.
Напомним, 11 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.