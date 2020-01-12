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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111270 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 114027 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 112511 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 125469 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104500 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107589 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107773 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131812 просмотра

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На Донбассе зафиксировано два враждебных обстрелы

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КИЕВ. 12 января. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано два вражеских обстрелов. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Михаил Шаравара, передает УНН.

“С начала текущих суток по состоянию на 12:00, было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков на Луганском направлении”, — сказал Шаравара.

По его словам, сразу после полуночи, в течение 30 минут, из минометов калибра 82 мм противник обстрелял позиции украинских защитников недалеко от населенного пункта Новотошковское. В общем, боевики выпустили 7 мин калибра 82 мм.

“Также, минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов боевики обстреляли позиции Объединенных сил в районе Орехово”, — рассказал Шаравара.

Кроме того, по имеющейся информации, боевых потерь со стороны украинских военных в результате прицельных обстрелов противника нет.

Напомним, 11 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

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