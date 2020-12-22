На Донбасі з початку доби обстрілів не зафіксовано — ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. На Донбасі від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил, передає УНН.
“Протягом минулої доби, 21 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ неподалік Золотого-4 збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. По позиціях українських захисників неподалік Південного, Луганського та Шумів ворог вів вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що минулої доби внаслідок обстрілів з боку бойовиків двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення поблизу населеного пункту Південне.
“В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ біля населеного пункту Водяне на Приазов’ї противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомету. На численні та прицільні обстріли російсько-окупаційних військ, українські захисники відкривали вогонь у відповідь”, — повідомили в штабі ООС.
Як повідомляв УНН, з приводу обстрілів та поранення українських військових Україна направила ноту до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Окрім того, українська сторона направила ноту до СММ ОБСЄ після обстрілу бойовиками трактору в районі населеного пункту Кам’янка, що поблизу Авдіївки.
Також стало відомо, що військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил потрапив у полон до незаконних збройних формувань.