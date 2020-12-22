На Донбассе с начала суток обстрелов не зафиксировано - ООС

“За прошедшие сутки, 21 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ неподалеку Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По позициям украинских защитников неподалеку от Пивденного, Луганского и Шум враг вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны боевиков двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения вблизи населенного пункта Пивденное.

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ у населенного пункта Водяное на Приазовье противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета. На многочисленные и прицельные обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ”, — сообщили в штабе ООС.

Как сообщал УНН, по поводу обстрелов и ранения украинских военных Украина направила ноту Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Кроме того, украинская сторона направила ноту в СММ ОБСЕ после обстрела боевиками трактора в районе населенного пункта Каменка, вблизи Авдеевки.

Также стало известно, что военнослужащий из состава Объединенных сил попал в плен к незаконным вооруженным формированиям.