На Донбасі військовий заробляв на продуктах харчування госпіталю – ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. На Донбасі слідчі Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру т. в. о. заступника начальника однієї з військових медичних установ у привласненні військового майна. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.
"Слідством встановлено, що молодший лейтенант, погрожуючи заходами дисциплінарного впливу, віддавав підлеглим незаконні накази отримувати зі складу військової частини продукти харчування для їдальні госпіталю у меншій кількості, ніж встановлено нормами. У подальшому штучно створений надлишок продуктів вивозився за межі військової частини та збувався у торгівельних закладах", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 8 серпня слідчі ДБР затримали військового під час реалізації продуктів у одному із магазинів у Старобільському районі Луганської області.
"У ході обшуку виявлено та вилучено продукти харчування, які ймовірно належать військовому госпіталю (зокрема, свіжоморожені м'ясо та риба, фасоване вершкове масло, тушкована яловичина, сир, сік, цитрусові, йогурти, печиво та інші продукти). У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років", – повідомили в ДБР.
У відомстві додали, що війський підозрюється у привласненні військового майна, вчиненому в умовах особливого періоду за ч. 3 ст. 410 КК України.
Нагадаємо, за перші 6 місяців цього року Державне бюро розслідувань на третину більше повідомило про підозру в отриманні хабара та удвічі більше скерувало обвинувальних актів до суду через отримання хабара.