На Донбассе военный зарабатывал на продуктах питания госпиталя - ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. На Донбассе следователи Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении в. и. о. заместителя начальника одного из военных медицинских учреждений в присвоении военного имущества. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.
"Следствием установлено, что младший лейтенант, угрожая мерами дисциплинарного воздействия, отдавал подчиненным незаконные приказы получать из состава воинской части продукты питания для столовой госпиталя в меньшем количестве, чем установлено нормами. В дальнейшем искусственно созданный избыток продуктов вывозился за пределы воинской части и сбывался в торговых заведениях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 8 августа следователи ГБР задержали военного при реализации продуктов в одном из магазинов в Старобельском районе Луганской области.
"В ходе обыска обнаружены и изъяты продукты питания, которые предположительно принадлежат военному госпиталю (в частности, свежемороженые мясо и рыба, фасованное сливочное масло, тушеная говядина, сыр, сок, цитрусовые, йогурты, печенье и другие продукты). В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет", - сообщили в ГБР.
В ведомстве добавили, что военный подозревается в присвоении военного имущества, совершенном в условиях особого периода по ч. 3 ст. 410 УК Украины.
Напомним, за первые 6 месяцев этого года Государственное бюро расследований на треть больше сообщило о подозрении в получении взятки и вдвое больше направило обвинительных актов в суд за получение взятки.