На Донбасі від отриманих поранень загинули двоє українських військових

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів загинув український військовий. Ще один помер внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

Повідомляється, що сьогодні, 6 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Невельське.

Цитата

“Внаслідок ворожого мінометного вогню один український захисник отримав поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та на жаль, під час евакуації він помер. Також, неподалік населеного пункту Степне, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення несумісні з життям”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

Доповнення

Протягом минулої доби, 5 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню та вбили двох українських військових.

Останній часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради минулого тижня повідомив, що вздовж державного кордону України розташувалися 28 батальйонних тактичних груп ЗС Росії.

Також Хомчак заявив, що Збройні сили України готові до адекватної відповіді, як у разі ескалації конфлікту в районі проведення операції Об’єднаних сил, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України.

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