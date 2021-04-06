На Донбассе от полученных ранений погибли двое украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. На Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб украинский военный. Еще один умер в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу оперативно-тактической группировки “Восток”.
Сообщается, что сегодня, 6 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Невельское.
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“В результате вражеского минометного огня один украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, во время эвакуации он умер. Также, недалеко от населенного пункта Степное, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения несовместимые с жизнью”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.
Дополнение
За прошедшие сутки, 5 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня и убили двух украинских военных.
Последний время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады на прошлой неделе сообщил, что вдоль государственной границы Украины расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.
Также Хомчак заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к адекватному ответу, как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины.