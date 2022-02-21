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На Донбасі у результаті обстрілу бойовиків загинув 50-річний чоловік

На Донбасі у результаті обстрілу бойовиків загинув 50-річний чоловік

Київ • УНН

 • 100113 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. У Донецькій області у результаті обстрілу бойовиків загинув 50-річний місцевий житель. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Анатон Геращенко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

За словами Геращенка, “вбивство мирних жителів проросійськими бойовиками на Донбасі продовжується”.

“21 лютого, о 17:20, під час обстрілу з боку НЗФ „ДНР“ селища Новолуганське Бахмутського району загинув місцевий мешканець Широкий, 1972 року народження”, — написав радник глави МВС.

Він також висловив співчуття сім’ї загиблого.

Додамо

Сьогодні станом на 17:00 російські бойовики 54 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення.

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