На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб 50-летний мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Донецкой области в результате обстрела боевиков погиб 50-летний местный житель. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Анатон Геращенко в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
По словам Геращенко, “убийство мирных жителей пророссийскими боевиками на Донбассе продолжается”.
“21 февраля, в 17:20, во время обстрела со стороны НЗФ „ДНР“ поселка Новолуганське Бахмутского района погиб местный житель Широкий, 1972 года рождения”, — написал советник главы МВД.
Он также выразил соболезнования семье погибшего.
Добавим
Сегодня по состоянию на 17:00 российские боевики 54 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения.