На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб 50-летний мужчина

Детали

По словам Геращенко, “убийство мирных жителей пророссийскими боевиками на Донбассе продолжается”.

“21 февраля, в 17:20, во время обстрела со стороны НЗФ „ДНР“ поселка Новолуганське Бахмутского района погиб местный житель Широкий, 1972 года рождения”, — написал советник главы МВД.

Он также выразил соболезнования семье погибшего.

Добавим

Сегодня по состоянию на 17:00 российские боевики 54 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения.