На Донбасі поранено одного українського військового

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. З початку поточної доби бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню у зоні проведення операції Об’єднаних сил. Ворожими обстрілами поранено одного українського військовослужбовця. Про це повідомляє УНН із посланням на пресцентр штабу ООС.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил. А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил.

"Впродовж поточної доби один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення середнього ступеня важкості", - проінформували у штабі.

Нагадаємо, 21 вересня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню.

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