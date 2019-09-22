На Донбассе ранен один украинский военный

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил. А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил.

"На протяжении текущих суток один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести", - проинформировали в штабе.

Напомним, 21 сентября боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня.