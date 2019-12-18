На Донбасі обвалилася шахта, під завалами шукають людину
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Вночі на шахті "Південнодонбаська № 1" у місті Вугледар Донецької області обрушилася шахта, наразі ведуться рятувальні роботи. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики та захисту довкілля.
"Сьогодні вночі, о 1 год. 35 хвилин стався обвал на шахті "Південнодонбаська № 1" ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське 1". Обвал відбувся у східному польовому магістральному конвеєрному шреку горизонту 355 м. У зоні обвалу перебувала одна людина", - сказано у повідомленні.
На даний момент тривають рятувальні роботи.
Як повідомлялося раніше в УНН, у червні 2019 року сталася аварія на шахті "Торецьквугілля", один гірник загинув.
Нагадаємо, в результаті обвалу на вугільній шахті в провінції Гуйчжоу на півдні Китаю загинуло 16 осіб.