На Донбассе обвалилась шахта, под завалами ищут человека
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Ночью на шахте "Южнодонбасская № 1" в городе Угледар Донецкой области обрушилась шахта, сейчас ведутся спасательные работы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды.
"Сегодня ночью, в 1 ч. 35 минут произошел обвал на шахте "Южнодонбасская № 1" ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское 1". Обвал произошел в восточном полевом магистральном конвейерном шреке горизонта 355 м. В зоне обвала находился один человек", - говорится в сообщении.
На данный момент продолжаются спасательные работы.
Как сообщалось ранее в УНН, в июне 2019 года произошла авария на шахте "Торецьквугилля", один горняк погиб.
Напомним, в результате обвала на угольной шахте в провинции Гуйчжоу на юге Китая погибли 16 человек.