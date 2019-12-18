На Донбассе обвалилась шахта, под завалами ищут человека

"Сегодня ночью, в 1 ч. 35 минут произошел обвал на шахте "Южнодонбасская № 1" ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское 1". Обвал произошел в восточном полевом магистральном конвейерном шреке горизонта 355 м. В зоне обвала находился один человек", - говорится в сообщении.

На данный момент продолжаются спасательные работы.

Как сообщалось ранее в УНН, в июне 2019 года произошла авария на шахте "Торецьквугилля", один горняк погиб.

Напомним, в результате обвала на угольной шахте в провинции Гуйчжоу на юге Китая погибли 16 человек.