На Донеччині сталася аварія на шахті "Торецьквугілля", один гірник загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У п'ятницю о 20:56 поблизу м. Торецьк в шахті "Центральна" ДП "Торецьквугілля" на горизонті 1146 м на дільниці № 42 стався раптовий викид вугільно-газової суміші з обвалом породи. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
На аварійній ділянці перебувало 2 гірники, один врятувався самостійно.
Сьогодні о 03:15 знайдено тіло другого гірника (1983 р.н.).
Всього в шахті працювало 119 гірників. Робота шахти призупинена, гірники підняті на поверхню.
До рятувальних робіт залучалося 4 гірничо-рятувальних відділення Міненерговугілля.
Нагадаємо, на Львівщині 29 травня внаслідок обвалу на шахті загинуло двоє гірників.