В Донецкой области произошла авария на шахте "Торецкуголь", один шахтер погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В пятницу в 20:56 вблизи г. Торецк в шахте "Центральная" ГП "Торецкуголь" на горизонте 1146 м на участке № 42 произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси с обвалом породы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
На аварийном участке находилось 2 горняка, один спасся самостоятельно.
Сегодня в 03:15 было найдено тело второго горняка (1983 г.р.).
Всего в шахте работало 119 горняков. Работа шахты приостановлена, горняки подняты на поверхность.
К спасательным работам привлекалось 4 горно-спасательных отделения Минэнергоугля.
Напомним, во Львовской области 29 мая в результате обвала на шахте погибли двое горняков.