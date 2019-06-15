В Донецкой области произошла авария на шахте "Торецкуголь", один шахтер погиб

На аварийном участке находилось 2 горняка, один спасся самостоятельно.

Сегодня в 03:15 было найдено тело второго горняка (1983 г.р.).

Всего в шахте работало 119 горняков. Работа шахты приостановлена, горняки подняты на поверхность.

К спасательным работам привлекалось 4 горно-спасательных отделения Минэнергоугля.

Напомним, во Львовской области 29 мая в результате обвала на шахте погибли двое горняков.