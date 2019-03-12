На Донбасі на міні підірвалися двоє військових
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Попаснянському районі Луганської області внаслідок підриву на міні автомобіля постраждали двоє українських військовослужбовців. Це журналісту УНН підтвердили у Попаснянському відділі поліції ГУНП в Луганській області.
"Був такий факт. У зведенні було, що підірвалися на міні двоє військовослужбовців в автомобілі", - зазначили у поліції.
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У поліції додали, що один з постраждалих перебуває у тяжкому стані.
Нагадаємо, з початку доби в зоні ООС зафіксовано один ворожий обстріл.