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На Донбасі на міні підірвалися двоє військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. У Попаснянському районі Луганської області внаслідок підриву на міні автомобіля постраждали двоє українських військовослужбовців. Це журналісту УНН підтвердили у Попаснянському відділі поліції ГУНП в Луганській області.

"Був такий факт. У зведенні було, що підірвалися на міні двоє військовослужбовців в автомобілі", - зазначили у поліції.

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У поліції додали, що один з постраждалих перебуває у тяжкому стані.

Нагадаємо, з початку доби в зоні ООС зафіксовано один ворожий обстріл

Українські Національні Новини

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